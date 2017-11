Marseille dompte Guingamp et reste au contact

Au terme d'un match complètement maîtrisé, l'OM s'impose sur le plus petit des scores, mais aurait mérité une victoire plus large.

31

Marseille presse

Marseille déstresse

Marseille (4-2-3-1) : Mandanda - Sarr, Rami, Abdennour, Amavi - Lopez, Gustavo - Thauvin (Sakai, 89e), Sanson (Zambo, 79e), Payet (Ocampos, 71e) - Mitroglou

Guingamp (4-3-3) : Johnsson - Martins Pereira, Kerbrat, Sorbon, Tabanou - Blas, Eboa Eboa, Didot (Thuram, 68e) - Salibur (Benezet, 53e), Camara, Briand

André-Franck Zambo Anguissa a le dernier ballon du match entre les pattes. On joue la 93minute, et le dernier coup franc guingampais vient d'être particulièrement mal tiré. Le Camerounais progresse côté gauche et n'a plus qu'à lancer Maxime Lopez en profondeur pour qu'il file enfin planter le but du break pour l'OM. Parti depuis son propre camp, il ne sera pas signalé hors jeu. Mais Zambo ne l'a pas vu, ou il ne l'a pas compris, ou il ne l'a pas senti. En tout cas, il ne la donne pas et préfère aller s'emmêler les pinceaux tout seul sur son côté. L'arbitre regarde sa montre et siffle alors la fin du match. À l'image du match, l'OM a une dernière fois refusé de se mettre totalement à l'abri en n'inscrivant pas le second but qui lui tendait les bras. Pour cette fois-ci, le karma a décidé d'épargner les Olympiens. Tant mieux pour eux.D'entrée de jeu, les Marseillais annoncent la couleur. Souvent longs à la détente pour imprimer leur domination cette saison, les hommes de Rudi Garcia ont à cœur d'afficher leur supériorité tout de suite. Grâce à un premier pressing intense et une position très haute sur le terrain, les Marseillais récupèrent le ballon très vite. Ainsi, avec plus de 75% de possession de balle en première mi-temps, la pression est constante sur le but guingampais. Face à un bloc très bas, capable se sortir de son propre camp et mener correctement un contre une seule fois en 45 minutes, l'OM s'essaie souvent à la frappe à l'entrée de la surface. Mais Florian Thauvin et Dimitri Payet butent sur Johnsson et ne trouvent pas le cadre.Et puis, à la demi-heure de jeu, Thauvin décide de prendre les choses en main une bonne fois pour toutes. Servi aux vingt mètres, il s'engouffre dans la surface, slalome entre les adversaires dans un tout petit espace et enroule tranquillement du gauche. 1-0. L'OM a fait le plus dur et peut désormais penser à remettre Kostas Mitroglou en confiance. L'attaquant grec est constamment recherché par ses coéquipiers, notamment par Bouna Sarr et Jordan Amavi qui multiplient les centres sur lui. Malheureusement, si ses déplacements dans la zone de vérité sont souvent intéressants, Mitroglou semble clairement en manque de confiance et pêche régulièrement dans le dernier geste.Au retour des vestiaires, l'OM décide de repartir sur les mêmes bases. Les incessantes permutations entre Florian Thauvin Morgan Sanson et même Maxime Lopez , déstabilisent complètement l' En Avant de Guingamp . En plus d'être plus talentueux que leurs adversaires, les Marseillais dominent Guingamp dans l'envie et l'agressivité, mais, petit à petit, commencent à manquer de lucidité dans les derniers gestes. Résultat : ils ne mettent plus réellement les Guingampais en danger. C'est donc logiquement que l'OM desserre l'étau et relâche quelque peu la pression. Seul Luiz Gustavo de loin, et Florian Thauvin sur quelques accélérations trouvent des angles de frappe.En face, Guingamp devrait profiter du manque de réalisme de l' Olympique de Marseille comme de sa baisse de régime, mais les hommes d'Antoine Kombouaré sont totalement incapables de produire quelque chose. L'entraîneur breton tente le tout pour le tout en faisant entrer Marcus Thuram à la place d'Étienne Didot, en vain. Il faut attendre la 87minute pour que Guingamp se procure son premier corner de la partie et il faut attendre le temps additionnel pour que Steve Mandanda touche son premier ballon à la main. Bien trop tard. L'OM danse peut-être moins que l'OL, mais reste sur le même tempo.