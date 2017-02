Marseille Consolat-PFC : Le clacheapo ?

Ce vendredi, Marseille Consolat reçoit le Paris FC pour le compte de la 21e journée de National. Une sorte de clacheapo, en somme.

0

Un match particulier

Mais rien de bien méchant

Par Kevin Charnay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le 4 septembre dernier, le staff de Marseille Consolat se la joue à la cool devant les caméras de Canal+ Sport. En déplacement dans la capitale pour affronter le Paris FC, les Marseillais dédramatisent et nient le côté «» que pourrait représenter cette rencontre. «» , tempère Sébastien Seguin, l’entraîneur adjoint, tandis que le président, Jean-Luc Mingallon, explique que «» . Mais quelques heures plus tard, lors de la causerie d’avant-match, le staff commence peu à peu à oublier les caméras et le ton monte. «» , déclare le préparateur physique, Mickaël Lebrun, avant de laisser la parole au président Mingallon, lui aussi avec un autre visage : «» . Ce soir, l’ambiance sera la même pour le match retour à Consolat : celle d’un match où l’on ne sait pas vraiment si l’on affronte un rival.Du côté des supporters, il n’y a pas que questions à se poser, bien sûr que le match est particulier. «» , confirme Nadir, supporter et ancien joueur de Consolat. Même son de cloche du côté du, groupe de supporters du PFC : «» . Surtout que d’un côté comme de l’autre, les liens avec les grands frères que sont l’OM et le PSG sont étroits. Nadir concède que, bien évidemment, il supporte aussi bien l’OM que le club de son quartier. «» , affirme-t-il. Quand au, il s’agit d’un groupe d’anciens supporters du PSG qui ont décidé de quitter les travées du Parc des Princes juste avant le plan Leproux, en désaccord avec la direction que prenait le club. Et qui ont donc vécu mieux que personnes l’atmosphère des PSG-OM.Mais il n’existe évidemment pas une vraie rivalité historique. L’année dernière, les deux formations n’évoluaient toujours pas dans la même division et les affrontements se comptent sur les doigts d’une main. «, tempère Youssef Ben Moussa, un des dirigeants de Consolat.» . Nadir va dans le sens son dirigeant en expliquant que la rivalité avec Paris est «» . Et ce n’est pas cette ambiance bon enfant du côté de Consolat qui va motiver le, en recherche de répondant. «» , explique-t-on. Mais sans pouvoir s’empêcher de lancer une petite pique aux Marseillais. «» . On ne se refait pas.