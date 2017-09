Marseille apathique à Salzburg

Largement remanié par rapport à la victoire face à Toulouse, l'OM a livré un non-match face à Salzburg et s'incline logiquement (0-1). Décevant.

Les facéties de Pelé

Roulements de Dabbur

RB Salzburg (4-3-3) : Walke – Lainer, Miranda, Caleta-Car, Ulmer – Haidara, Samassekou, Berisha – Dabbur, Schlager (Atanga, 59e), Wolf



Marseille (4-3-3) : Pelé – Sarr, Rami, Rolando, Evra – Kamara, Gustavo, Lopez - Thauvin, Germain, Sanson

Laurent Paganelli l'appelait Rastapopoulos dimanche dernier sur les antennes de Canal+. Pourtant, il arbore plutôt la barbe du capitaine Haddock et la petite houpette de Tintin. On joue la 80minute, et l'OM est en énorme difficulté, mené 1-0 par Salzburg , et secoué depuis le début de la seconde période. Du coup, Rudi Garcia lance son Grantakan, celui que l'OM a chassé tout l'été avant de le recruter à la dernière minute du 31 août. Kostas Mitroglou a dix minutes pour faire la différence et se mettre tout de suite le public marseillais dans la poche. Résultat, une grosse faute pour son premier ballon, une multitude de ballons perdus et une disponibilité inexistante. Bon, ce sera pour une prochaine fois. L'OM s'incline, et il faudra attendre quelques rencontres pour voir ce que le Grec pourra apporter à cette équipe.En deux victoires face à Amiens et Toulouse, Rudi Garcia a apparemment redonné la confiance nécessaire à son groupe pour se permettre de faire tourner en Ligue Europa. Avec six changements par rapport à la convaincante victoire contre le Téfécé dimanche et un retour au 4-3-3, l'OM débarque à Salzburg avec un tout nouveau visage. Mais la même manière de procéder. Et la première étape passe par une entame de match tranquille, sans trop se mouiller. Pas payant cette fois-ci. Devant des Marseillais surchauffés qui ont fait le déplacement, l'OM se procure de belles opportunités en contre-attaque, notamment grâce à un Florian Thauvin encore une fois dynamiteur de l'équipe phocéenne. D'ailleurs, la plus belle opportunité marseillaise vient d'une énorme frappe de loin de l'international français.En face, les Autrichiens de Salzburg ont énormément de mal à perturber la maîtrise marseillaise, hormis sur deux aspects. D'abord, sur les coups de pied arrêtés. Sur un coup franc obtenu par Samassekou, qui a laissé un bout de ses cervicales sur la pelouse dans son duel avec Patrice Evra Miranda contraint Yohann Pelé à sortir une énorme claquette. Pourtant, paradoxalement, ce sont les erreurs d'inattention de l'Albatros qui permettent ensuite à Salzburg d'être dangereux. À la demi-heure de jeu, le portier marseillais s'emmêle les pinceaux, perd le ballon, mais heureusement qu' Adil Rami veille au grain pour sauver le ballon sur sa ligne. Quelques minutes plus tard, Pelé continue ses bizarreries en étant à deux doigts de se trouer une nouvelle fois.Au retour des vestiaires, Yohann Pelé se remet les idées en place et retrouve sa sérénité. Dès l'entame de la seconde mi-temps, le portier marseillais repousse une bonne frappe de Munas Dabbur . Mais l'attaquant israélien ne se décourage pas et multiplie les tentatives. Peu après l'heure de jeu, Dabbur enroule encore à mi-distance mais trop timidement. La troisième tentative est la bonne à la 73minute de jeu, il trouve la faille sur un centre en retrait où Patrice Evra et Rolando sont à la rue. Cette fois-ci, à bout portant, Pelé ne peut rien. L'ouverture du score est logique pour les Autrichiens, tant les Marseillais, coupés en deux, prennent le feu depuis le début de la seconde période.Les Marseillais ne parviennent absolument pas à combiner et à se montrer dangereux. Encore une fois, seul Florian Thauvin parvient à inquiéter quelque peu Alexander Walke . Il s'agit d'un coup franc direct bien botté à l'heure de jeu, qui frise le montant. Mais Rudi Garcia choisit de sortir Flotov et de miser sur la vitesse et la bonne forme actuelle de Clinton Njie . En vain. Complètement désorganisés, les Marseillais ne se procurent qu'une seule opportunité de revenir au score en toute fin de match, par l'intermédiaire de Bouna Sarr . Le néo-arrière droit part tout seul depuis son aile mais ne parvient pas à redresser sa frappe du gauche. Cette fois-ci, Marseille n'a pas réussi à accélérer en seconde période, et perd son avance perdue au classement contre Konyaspor