Márquez ira en Russie

La liste des 23 du Mexique



Gardiens : Jesús Corona (Cruz Azul), Alfredo Talavera (Toluca), Guillermo Ochoa (Standard de Liège)



Défenseurs : Hugo Ayala (Tigres), Jesús Gallardo (Monterrey), Miguel Layún (Séville), Héctor Moreno (Real Sociedad), Diego Reyes (Fc Porto), Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Edson Álvarez (América)



Milieux : Jonathan Dos Santos (L.A. Galaxy), Marco Fabián (Eintracht Frankfurt), Andrés Guardado (Real Betis), Héctor Herrera (Fc Porto), Rafael Márquez (Atlas)



Attaquants : Raúl Jiménez (Benfica), Giovani Dos Santos (L.A. Galaxy), Carlos Vela (Los Ángeles FC), Javier Hernández (West Ham), Jesús Manuel Corona (Fc Porto), Oribe Peralta (América), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV Eindhoven)

MA

se dévoile.Après avoir annoncé une première liste de 28 noms il y a trois semaines, le sélectionneur du Mexique Juan Carlos Osorio a donné ce lundi sa liste finale des 23 qui participeront au Mondial en Russie. De cette présélection, cinq joueurs ont donc été écartés. Dont quatre évoluant au pays : Nestor Araujo (Santos Laguna), Erick Gutierrez (Pachuca), Jürgen Damm (Tigres) et Jesus Molina (Monterrey). Le dernier malheureux est le défenseur de Getafe Oswaldo Alan ís.sera menée par son attaquant phare, Javier Hernandez, dit «» . Il sera accompagné par l'espoir de tout un pays, Hirving Lozano , et par les champions du Portugal Diego Reyes Héctor Herrera et Jesús Manuel Corona (FC Porto). Le vétéran, Rafa Márquez a bien été convoqué et participera donc à sa cinquième Coupe du Monde. Exploit rare déjà réalisé par un certain Lothar Matthäus Placé dans le groupe F, le Mexique affrontera le tenant du titre l’Allemagne, la Suède et la Corée du Sud. Il y a moyen de passer.