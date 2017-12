Marouane Fellaini bientôt à la retraite !

7

30 ans et pas une année de plus... Marouane Fellaini a annoncé, dans une interview accordée au magazine Humo , a déclaré qu'il prendrait sa retraite en 2018. Bon ok, pour être précis, il a annoncé qu'il prendrait sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2018 en Russie » explique le joueur de Manchester United Fellaini a connu les U18, les U19 et les espoirs avant d'être sélectionné avec les A pour la première fois en 2007 à l'occasion d'un match face à la République tchèque . Il compte aujourd'hui 77 capes et 15 buts marqués.Et aucun titre avec Diables Rouges pour le moment, donc... comme toute la génération dorée belge actuelle.