Mark Clattenburg file en Arabie saoudite

Le scénario de la fin de carrière dorée en Arabie saoudite n'est pas réservé qu'aux joueurs.Considéré comme un des meilleurs arbitres actuels, Mark Clattenburg a d'ailleurs arbitré la finale de Ligue des champions et la finale de l'Euro. À 41 ans, l'Anglais a décidé de suivre les pas de son compatriote Howard Webb, qui a démissionné il y a quelques jours de son poste de directeur de l'arbitrage en Arabie saoudite. Il reprend donc le rôle de Webb, parti superviser la vidéo aux USA à la tête des instances saoudiennes.L'arbitre britannique devrait quitter la Premier League avant même les prochains rendez-vous du championnat le 25 février. En Arabie saoudite, sa tâche sera de travailler avec les arbitres saoudiens pour améliorer leurs performances et personnaliser la situation. Il arbitrera également quelques rencontres du championnat.Les rumeurs racontent qu'il aura un sifflet en or massif.