Mark Clattenburg élu meilleur arbitre de l'année

Et, ce n'est pas CR7 qui dira le contraire.Si l'année 2016 de football rime beaucoup avec Cristiano Ronaldo , elle rime aussi avec Mark Clattenburg. L'arbitre anglais a eu le privilège de diriger durant la même année la finale de la Ligue des Champions et celle de l'Euro deux mois plus tard. Comme l'attaquant portugais et son Ballon d'Or, le porte-malheur d' Antoine Griezmann a logiquement été élu meilleur arbitre de l'année 2016 par la fédération internationale de l'histoire du football et des statistiques (IFFHS).Au classement, Mark Clattenburg devance largement l'Italien Nicola Rizzoli et l'arbitre hongrois Viktor Kassai. Un classement dominé par les Européens qui squattent les neuf premières places, l'Argentin Nestor Pitana se classant en dixième position. Et, Cocorico, les français placent un élément à la dix-septième place avec Clément Turpin qui a récolté deux petits points.Et après, des gens osent encore dire que l'arbitrage français est mauvais ?