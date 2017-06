Mario Lemina : « Je n'ai plus de temps à perdre »

Il vient de disputer et perdre sa première finale de Ligue des champions. À 23 ans, Mario Lemina a bien conscience d'être un privilégié qui empile les titres avec la Juventus Turin. Mais le Franco-Gabonais aspire à jouer plus régulièrement, et s'affirme près à quitter le Piémont si nécessaire.

« J'ai besoin d'enchaîner les matchs. Si cela doit passer par un club de plus bas standing que la Juventus, cela ne me fait pas peur. »

« Je me voyais rester plus longtemps à Lorient, à travailler avec le coach Gourcuff qui était derrière moi, comptait sur moi et voulait me faire progresser. »

« Un retour à l'OM, je ne pense pas que cela serait la meilleure solution pour le club comme pour moi. »

Propos recueillis par Nicolas Jucha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Je garde de la frustration. C'est un événement pour lequel on espérait une fin plus heureuse. On a fait un très bon parcours, on est très satisfait de notre saison mais on en garde un goût amer trois jours après.Franchement, je n'ai pas le sentiment d'avoir été un simple remplaçant. Cette saison a été enrichissante pour moi sur tous les plans. J'ai évolué avec de très grands joueurs, cela ne peut que faire progresser. Je vais garder la satisfaction d'avoir participé à une finale de Ligue des champions à 23 ans.C'est vrai qu'à la Juventus, j'ai souvent bien commencé les saisons avant de moins jouer. Le club recrute de très bons joueurs comme Miralem Pjanic, Sami Khedira qui a fait une très grosse saison sans blessure... Je ne suis pas plus déçu que cela car j'évolue avec de très grands joueurs, connus aujourd'hui sur la scène internationale, ce qui me permet de progresser. J'ai quand même joué plus de 25 matchs en tout cette année (19 en Serie A, 7 en Ligue des champions, 2 en Coppa Italia, ndlr). C'est un bilan assez positif pour moi, même si c'est vrai qu'à 23 ans, il va falloir que j'enchaîne plus de matchs l'année prochaine.Aujourd'hui, je sais que la Juve ambitionne d'aller encore en finale de Ligue des champions la saison prochaine, ce qui passe par le recrutement de très grands joueurs. Je suis encore en progression, il va falloir qu'on ait une bonne discussion avec la Juve pour mettre les choses au clair entre eux et moi. Mais je pense qu'il n'y aura aucun souci, s'il doit y avoir un départ car c'est mieux pour moi, je pense que cela se passera bien avec la Juventus.Non, j'étais focalisé sur la Ligue des champions et la fin du championnat.En ce moment, je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir, j'attends d'avoir une conversation avec la Juve pour pouvoir déjà tirer les choses au clair et savoir ce que les deux parties veulent faire. Arrivé à 23-24 ans, je n'ai plus de temps à perdre, j'ai besoin d'enchaîner les matchs, de progresser sur le terrain. Si cela doit passer par un club de plus bas standing que la Juventus, cela ne me fait pas peur. On verra bien.Tu m'aurais posé la question il y a deux ou trois ans, je t'aurais dit l'Angleterre. Maintenant, avec tout ce que j'ai appris à la Juventus sur le plan tactique... Je n'ai plus de championnat préférentiel, ce sera au feeling, via les pourparlers avec les directions des clubs intéressés. Je ne pourrai pas demander des garanties extrêmement claires car je suis un jeune joueur qui a besoin de temps de jeu, mais cela se jouera à la confiance. Si je sens que le coach a vraiment envie de m'avoir dans son équipe, veut me faire aller plus haut... Ce sera un feeling, on verra, je suis ouvert à tout en ce moment.J'ai un parcours assez atypique. Déjà à Lorient, j'ai été sur le départ alors que je n'avais pas fait 30 matchs. Il y avait des spéculations par rapport à mon potentiel, je suis allé à Marseille - voulu ou pas voulu ce départ. Là-bas, cela ne s'est pas très bien passé au début et j'ai dû travailler et encore travailler. Jusqu'à ce que Marcelo Bielsa vienne et me permette de jouer plus de matchs. Puis quand j'étais enfin titulaire, je suis parti à la Juventus. Cela a toujours été comme ça, je n'avais pas le temps de m'imposer dans un club, je devais en partir. Aujourd'hui, j'aimerais avoir cette stabilité.Ce n'était pas une erreur, sinon je ne serais pas là où j'en suis. Mais je voyais ça d'une manière différente, je me voyais rester plus longtemps à Lorient, à travailler avec le coach Gourcuff qui était derrière moi, comptait sur moi et voulait me faire progresser. Encore aujourd'hui, je parle avec lui parfois. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Partir n'était pas une erreur mais je me voyais avec un autre parcours.Je n'ai pas trop envie de rentrer dans ce sujet-là, car moi je serai toujours d'accord avec ce que le coach Gourcuff a dit à l'époque (que le club faisait du business plutôt que donner la priorité au sportif, ndlr). Je n'ai pas envie de juger, cela ne me regarde pas, je reste un simple joueur. C'est un sujet assez sensible. J'ai encore beaucoup d'amis à Lorient, j'ai des nouvelles, je regarde les matchs, notamment le retour contre Troyes. Cela m'a touché, mais comme je l'ai dit, il y a des choses qui n'ont pas été gérées comme il le fallait. Notamment certains départs, pas que le mien, qui n'étaient pas bénéfiques pour le club.Bien sûr. Il y a une très belle équipe qui prend forme, avec un très bon entraîneur, Rudi Garcia . On voit l'équipe progresser, des jeunes joueurs rentrer dedans, c'est intéressant. Mais s'ils veulent atteindre leurs objectifs, ils vont devoir passer par un recrutement encore plus conséquent. Mais de ce que j'en ai vu cette saison, c'est intéressant.Je ne pense pas que cela serait la meilleure solution pour eux comme pour moi. Ils ont des joueurs au milieu de terrain qui ont trouvé des automatismes, ce n'est pas là où ils ont le plus de besoins. Et puis moi, je ne suis pas le genre de personne à revenir sur mes pas, même si j'ai beaucoup aimé ce club. J'ai vraiment envie d'aller voir ailleurs, apprendre d'autres langues, m'adapter à d'autres situations... Je préfère élargir mes horizons. Un retour en Ligue 1, ce n'est pas ma priorité, mais après, si cela doit se faire, cela se fera.Je ne vais pas prendre l'exemple de Marseille et de la Juventus mais plutôt des championnats français et italien. En Italie, les entraînements sont intenses, il n'y a presque pas de jours de repos. C'est un championnat où l'on met tes capacités physiques à rude épreuve. En France, on joue peut-être trop sur nos qualités, on se repose, mais ce n'est pas assez exigeant, on se fait plus mal en Italie. Là-bas, j'ai appris à bosser très dur, je souhaite aux clubs de Ligue 1 de faire pareil pour atteindre leurs objectifs.Quand je suis arrivé en 2015, ce n'était pas évident même si j'avais été bien préparé par Marcelo Bielsa . Ses entraînements très durs m'avaient mis dans l'ambiance. Mais à la Juventus, je n'étais pas prêt physiquement à leurs yeux. Il fallait que je bosse encore plus. Quand je finissais l'entraînement, j'allais directement dormir, mon corps était HS. En Italie, il faut le vivre pour le croire.Il n'y a pas eu d'élément déclencheur. Étant formé en France, les sélections de jeunes françaises représentaient un rêve. Mais c'était très clair aussi qu'à terme, je voulais aider la sélection gabonaise. Ecuele-Manga et Aubameyang me l'avaient aussi conseillé. En soi, la France a toujours eu de très bons joueurs, et moi, cela me tenait à cœur de porter le maillot du pays de ma mère.