Mariano Díaz veut faire le mondial avec l'Espagne

323

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Et Mariano Díaz vient tout juste de s'installer au buffet.Auteur de douze banderilles en Ligue 1 depuis son arrivée à l'OL, l'ancien attaquant de la Castilla se révèle et ne manque pas d'ambition. Le natif de Barcelone – qui a connu une sélection non officielle avec la République dominicaine en 2013 – rêve désormais de mondial avec la, a déclaré le meilleur buteur espagnol des cinq grands championnats, dans les colonnes dePour cela, il faudrait déjà que l' Espagne y aille, à ce mondial.