Mariano Díaz s'engage avec Lyon

Mariano Diaz est la 4ème recrue de notre mercato estival ! Bienvenue dans la #teamOL ! 🔴🔵 pic.twitter.com/8rUNHuN6V0 — Olympique Lyonnais (@OL) 30 juin 2017

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'attente fut interminable.Après celle de Bertrand Traoré, lundi, l'OL a pris la facheuse habitude d'avoir du retard dans ses conférences de presse de présentation d'une recrue. Cinquante-huit minutes d'impatience plus tard, Jean-Michel Aulas a bien annoncé l'arrivée de l'attaquant madrilène Mariano Díaz. Le joueur s'est engagé pour une durée de cinq ans et l'indemnité de transfert s'élève à huit millions d'euros. Le président rhodanien a affirmé que l'espagnol fait partie de «» . Le joueur a, quant à lui, exprimé la raison de son arrivée : «Les grands travaux se poursuivent donc du côté du Parc OL. Cet été, l'Olympique Lyonnais a décidé de véritablement changer de stratégie en matière de recrutement et cela se voit. Les départs de cadres comme Gonalons Valbuena ou Tolisso sont actés et, dorénavant, le club ne se reposera plus uniquement sur son centre de formation. Les arrivées de joueurs étrangers tels que Marçal Traoré ou maintenant Diàz le confirment. Un tournant pour la formation rhodanienne qui a pour ambition de se refaire une beauté sur la scène européenne en remportant la prochaine Ligue Europa.Cameron Díaz.