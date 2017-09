Marcus Thuram comme son papa

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le petit clin d'oeil qui fait plaisir.Auteur de son premier but en Ligue 1 ce dimanche après-midi face à Lyon (2-1), Marcus Thuram avait visiblement envie de mettre en avant l'esprit de famille. Pour célébrer son but, il est en effet allé s'agenouiller près du poteau de corner, et a posé son doigt sur son visage.Une célébration qui, forcément, rappelle celle de son papa, Lilian, après son deuxième but en demi-finale de Coupe du Monde 98 contre la Croatie.Rendez vous dans vingt ans pour la célébration du fils de Marcus.