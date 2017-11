Marco Verratti, l'alcool c'est de l'eau

Grillé en boite de nuit lundi soir, Marco Verratti a prouvé face au Celtic Glasgow que ses sorties nocturnes n'altéraient en rien ses performances.

CamRo est un DJ français connu notamment pour son tube «» . Marco est un milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui a fait du titre de cette chanson sa philosophie de vie. Ce lundi, à deux jours du match de Ligue des Champions face au Celtic , Verratti était filmé au Matignon, une célèbre boîte de nuit parisienne, un verre à la main en train de regarder David Guetta mixer. Suffisant pour s’attirer les foudres de certains journalistes qui critiquent alors son comportement et son manque de professionnalisme. Malheureusement pour eux, Marco Verratti a prouvé face au Celtic Glasgow que s’accorder une petite soirée en boîte de nuit ne l’empêche pas de rayonner sur la pelouse du Parc des Princes deux jours plus tard.En réalité, personne n’a attendu cette semaine pour découvrir que Marco Verratti n’a pas l’hygiène de vie d’un Cristiano Ronaldo . Oui, le milieu italien s’accorde une clope de temps en temps, mange parfois un peu gras et aime sortir la nuit. Fallait-il s'attendre à autre chose de la part d'un garçon dont le surnom fait référence à un rapace nocturne ? Et puis au fond, tout cela est-il vraiment important ? Ce que les supporters du Paris Saint-Germain et ceux de laattendent du « Petit Hibou » , c’est de le voir comme il a été face au Celtic : heureux de gratter des ballons, ravi de dégainer quelques passes lasers, content d'effectuer des louches bien senties et comblé d'égayer le tout en marquant un petit but. Pour augmenter les chances d'assister à tout cela, il faut laisser Marco Verratti s'amuser, continuer d'être l'oiseau de nuit qu'un homme de 25 ans qui vit à Paris a le droit d'être. Et tant pis si cela passe par une camaraderie avec David Guetta.Face à l’hygiène de vie de son numéro 6, Unai Emery a donc décidé de ne pas suivre l’exemple de Guy Roux qui jouait le policier à Auxerre , ni même celui de Luis Fernandez qui sanctionnait Ronaldinho en le mettant sur le banc. Non, l’entraîneur basque préfère faire l’autruche comme en mars dernier après les rumeurs concernant une sortie ende l'ancien joueur de Pescara : «Confronté à un cas de clopeur lorsqu’il entraînait la sélection belge, Marc Wilmots avait de son côté parfaitement résumé la situation à la chaîne flamande: «» Une fois pour toutes : laissons Marco Verratti faire n'importe quoi avec son corps ! Tant que cela ne l'empêche pas de faire n'importe quoi avec celui de ses adversaires...