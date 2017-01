Marco Silva s'assoit sur le banc de Hull City

0

🔶◾️ | We are delighted to announce Marco Silva as our new Head Coach. More details to follow shortly #WelcomeMarco 🇵🇹#BemvindoMarco pic.twitter.com/3LJlaoHvfg — Hull City (@HullCity) 5 janvier 2017

La mode du Portugais a traversé la Manche.Si Artur Jorge avait ouvert la voie, José Mourinho avait été le premier à réellement faire monter la cote des entraîneurs portugais à l'étranger. Quelque peu diminuée par l'échec d'André Villas Boas en Premier League, la hype portugaise a repris de plus belle en France avec la réussite de Leonardo Jardim et l'arrivée prometteuse de Sérgio Conceição sur le banc du FC Nantes.Prêt à tout pour quitter sa place de lanterne rouge de Premier League, Hull City a, lui aussi, succombé à la mode de l'entraîneur portugais. Pour remplacer Mike Phelan , les dirigeants dessont allés chercher l'ancien coach du Sporting et de l'Olympiakos, Marco Silva . Courtisé par le LOSC, le technicien de trente-neuf ans a donc préféré tenter l'expérience de la Premier League et prouver que José Mourinho n'est pas le seul entraîneur lusitanien à y réussir.Histoire de ne pas regretter son choix d'avoir boycotté Lille, Marco Silva pourrait recruter leur meilleur élément, Éderzito António Macedo Lopes. Un homme que l'on ne présente plus.