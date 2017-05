Marco Reus rechute

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La malédiction se poursuit pour Marco Reus, de nouveau blessé gravement. Après avoir manqué le début de saison, et une longue absence en mars, l’attaquant du Borussia Dortmund est sorti sur blessure samedi, lors de la finale de la coupe d’Allemagne victorieuse face à Francfort (2-1). La presse allemande évoque une blessure au ligament croisé intérieur droit, impliquant une absence de six mois. Le joueur confirme d’ailleurs à demi-mots : «» Après avoir manqué la coupe du monde 2014 et l’Euro 2016, Reus regardera cette fois ses partenaires s’envoler sans lui pour la coupe des Confédérations en Russie. Un énième coup dur pour le joueur, mais une bonne nouvelle pour Dortmund, qui devrait pouvoir le conserver une saison de plus.Qu'on lui pose une Reustine, et vite !