Marcelo, un truc de touffe

Actif comme jamais – ou plutôt comme toujours –, Marcelo s'est une nouvelle fois distingué dans un grand match où le Real Madrid était attendu. Des débordements à la pelle, du combat, et un but qui fait très mal avant le match retour.

Machine de guerre

Asensio, partenaire particulier

Par Antoine Donnarieix

La foule du Santiago- Bernabé u se lève et s'inquiète, à l'image de Daniel Alves qui fait signe aux soigneurs de très vite se regrouper autour d'un homme qui semble bien mal en point. Touché au poignet après un contact aérien entre compatriotes qui témoigne de l'intensité avec laquelle la rencontre est lancée, Marcelo Da Silva ferme les yeux et ouvre grand la bouche, histoire de crier toute sa douleur. Les kinés de lamettent deux bonnes minutes avant de donner leur verdict. Le temps pour Théo Hernández de s'échauffer sur le bord de la touche en cas de remplacement pour blessure, mais aussi le temps pour les professionnels de remettre dans les bons rails le corps de l'arrière gauche titulaire sur son flanc gauche depuis plus d'une décennie. Résultat ? Le bonhomme chevelu se relève, et repart au charbon après quelques étirements de circonstance. Une très mauvaise nouvelle pour le PSG , tant la copie rendue par l'intéressé va être proche de la perfection.Avant cet épisode douloureux, Marcelo avait déjà fait étalage de son arme absolue : le débordement. En relais avec Karim Benzema , le défenseur de métier mettait déjà à l'épreuve Daniel Alves, qui s'est rendu compte que sortir vainqueur de ce duelallait être une sacrée galère. Dans son jardin madrilène, le latéral prend de vitesse tout le monde, même les téléspectateurs. Sa passe dans le dos de la défense qui amène le face-à-face entre CR7 et Areola en première mi-temps en est le parfait exemple. Toujours désireux d'apporter le danger, c'est encore lui qui sert Karim Benzema pour la frappe du Français détournée par Areola. Oui, ce soir, Marcelo était partout, tout le temps.De manière plus décisive, c'est ce même joueur qui amène indirectement le penalty madrilène, servant Toni Kroos juste avant l'intervention litigieuse de Giovani Lo Celso . Heureux de la décision arbitrale, Marcelo se rue sur le ballon et va l'offrir à CR7, avec le dénouement que l'on connaît. Si son apport offensif est, par conséquent, indéniable, le bougre n'oublie pas d'être présent sur les occasions adverses pour écarter le danger, comme sur l'occasion manquée par Edinson Cavani . Pour faire simple, la prestation de Marcelo dans cette première période a frôlé la perfection.Bien évidemment, le successeur attitré de Roberto Carlos reste un homme, avec des coups de moins bien durant un match, où il faut savoir se contenter de temporiser et trouver un second souffle. Plus défensif et moins porté vers l'avant, sa volonté de finir par gagner cette rencontre à domicile n'est jamais partie. Le reste, c'est un coup de pouce de Zinédine Zidane , avec les deux entrées décisives de deux ailiers rapides pour donner le dernier coup de collier. Lucas Vázquez à droite, puis Marco Asensio à gauche. De fait, l'international espagnol est devenu le parfait complément de Marcelo , capable d'accélérations folles pour mettre la paire Meunier-Alves au supplice. Le coup de grâce, donné à quatre minutes du terme du temps réglementaire, se traduit par un centre d'Asensio vers Marcelo , dont la reprise sous la barre fait exploser Madrid. Marcelo attaque, et la planète PSG s'est fait envahir par un homme à la touffe proéminente. Reste maintenant à trouver la bonne musique pour contrer le phénomène au match retour.