Marcelo dans le viseur du fisc

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un nouveau gros morceau dans les filets de l'Le fisc espagnol a trouvé chez les footballeurs de sacrées cibles, et n'a visiblement pas terminé sa chasse. Ce coup-ci, c'est Marcelo qui se retrouve dans la presse ibérique, en l'occurrence, pour une affaire de gros sous.Selon le quotidien, le latéral de laaurait remboursé de manière irrégulière, soit via l'impôt sur les sociétés plutôt qu'en tant que personne physique, les 400 000 € que l'administration fiscale lui avait réclamé en 2013 pour des droits d'auteur. Et si l'enquête prouve que Marcelo a fraudé de manière volontaire, il se retrouvera poursuivi à son tour.Pas très, tout ça.