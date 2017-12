Marcel Keizer n'est plus l'entraîneur de l'Ajax

3

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À l' Ajax , que tu sois deuxième ou dernier, tu seras viré si tu n'es pas leader.Malgré une deuxième place et deux succès récents face à l' AZ Alkmaar (2-1) et le PSV (3-0), l' Ajax a décidé aujourd'hui de se séparer de son entraîneur Marcel Keizer, qui avait débarqué cet été dans la capitale. Les entraîneurs adjoints Dennis Bergkamp - avec qui il existait une «» avec la direction - et Hennie Spijkerman plient bagage, eux aussi. Le tout au lendemain d'une élimination en coupe, à Twente, aux tirs au but.Le Réveillon va être sympa.