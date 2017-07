Marca annonce un accord pour Mbappé au Real Madrid

546

C'est le grand retour du feuilleton Mbappé !Alors que le PSG Neymar , le Barça et Alexis Sánchez occupaient toute la scène médiatique ces derniers temps,vient de calmer tout le monde : le quotidien espagnol annonce en effet qu'un accord de principe a été trouvé pour le transfert de Kylian Mbappé entre le Real Madrid et l'AS Monaco Le journal avance même la somme faramineuse de 180 millions d'euros dont 20 millions d'euros de bonus fixés sur divers objectifs (d'autres parlent plutôt de 150 millions puis 30 de bonus) et assure que la Maison-Blanche, qui vient de récupérer 80 patates en revendant Álvaro Morata à Chelsea , voudrait boucler l'affaire assez rapidement.La fenêtre de négociations pour le transfert du joueur de 18 ans semble idéale pour les deux clubs tant le PSG, que l'AS Monaco ne souhaite pas renforcer, est accaparé par le dossier Neymar ...