Marc Wilmots n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire

1

Aujourd'hui il a été décidé de commun accord de mettre fin à la collaboration avec @FIFCI_tweet. Je tiens à vous remercier supporters, joueurs, staf & dirigeants et je vous souhaite le meilleur pour le futur. — Marc Wilmots (@WilmotsMarc) 14 novembre 2017

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Wilmots et les Éléphants, c'est terminé.D'un commun accord, le technicien belge et la sélection ivoirienne ont mis fin à leur collaboration ce mercredi. Après une défaite à domicile contre le Maroc (0-2) qui a mis fins aux rêves de Coupe du Monde de la Côte d'Ivoire, la démission de Marc Wilmots paraissait inéducable.Avec une victoire, un nul et quatre défaites, le bilan des qualifications est médiocre pour l'ancien coach des Diables rouges. Dans le top 30 à son arrivée, lesont chuté au 61ème rang au classement FIFA après cette nouvelle déconvenue. Marc Wilmots a officialisé la rupture ce matin sur Twitter.Wilmots de la fin.