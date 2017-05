Marc Bartra a repris l'entrainement

0

👍 @MarcBartra ist zurück imMannschaftstraining! Wir waren bei seiner ersten Einheit mit der Kamera dabei: https://t.co/rbIeRfBavA pic.twitter.com/G3hfdPZnr6 — Borussia Dortmund (@BVB) 10 mai 2017

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est un retour qui donne le sourire à tout le monde, et pas seulement aux fans du Borussia.Un mois après l'attentat du 11 avril dernier contre le bus de Dortmund sur le trajet qui les menait au Signal Iduna Park pour le quart de finale de Ligue des Champions contre Monaco , l'Espagnol a repris l'entraînement. Il avait été sérieusement blessé au bras et opéré pour son radius fracturé, et avait posté des nouvelles de lui rassurantes sur les réseaux sociaux.On lui souhaite un excellent retour à la compétition.