Maradona va travailler avec la FIFA

C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes.La FIFA l'a confirmé ce jeudi : Diego Maradona va recevoir un poste au sein de l'institution suprême du football. «» , a-t-elle précisé.De son côté,, qui était très critique envers la FIFA avant l'arrivée du nouveau président Gianni Infantino, s'est dit heureux de pouvoir «» . Le champion du monde 86 avait annoncé il y a quelques semaines vouloir devenir ambassadeur sportif auprès de la FIFA. Un de ses premiers objectifs est d'être la main de Dieu qui nettoiera l'Association du football argentin, qu'il ne cesse de critiquer dans les médias nationaux.C'est la troisième recrue légendaire de la FIFA : l'an dernier, Gianni Infantino avait déjà attiré dans ses rangs Zvonimir Boban (secrétaire général adjoint) et Marco Van Basten (responsable du développement technique), dans le but de redorer l'image corrompue de la FIFA et redonner un élan nouveau à l'instance mondiale du football.Faire du neuf avec du vieux, la mode du vintage touche décidément tous les domaines.