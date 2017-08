Maradona est prêt à se battre pour Maduro

AS

Maradona manie toujours aussi bien l'art du contre-pied.Alors que le Venezuela est plongé dans une grave crise économique et politique depuis début 2016 et que plus de cent personnes ont été tuées au cours de manifestations à l'encontre de Nicolas Maduro, Diego Maradona a tenu à apporter son soutien au président vénézuélien.Le monument argentin, qui s'est lancé dans une tirade dont il a le secret, annonce qu'il est prêt à en découdre et s'en prend aux impérialistes, aux « faux » Vénézuéliens et aux personnes de droite, à moins que tous ces qualificatifs ne soient des synonymes dans la tête de Diego : « Diego , libre dans sa tête, mais toujours derrière sa fenêtre.