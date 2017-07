Maradona continue ses péripéties

El Diego ya arrancó el Mundial, señores 😍🇷🇺 pic.twitter.com/bzQWlkcUfx — Matías Varela (@Bollino) 4 juillet 2017

La vie déjantée de Diego suit son cours. Après avoir testé la glace de Saint-Pétersbourg en patin , Maradona a appris qu'il allait être nommé citoyen d'honneur de la ville de Naples. Une distinction lui permettant de revenir dans une cité où il a été élevé au rang de dieu, après avoir remporté avec le Napoli deuxen 1987 et 1990.Alors, pour fêter son retour dans le Sud de l'Italie, Diego a enquillé un petit shot dans l'avion entre la Russie et l'Italie. Une technique qui semble admirablement bien rodée.Enfin arrivé en terre promise, l'ancien sélectionneur de l'Argentine ne tient plus en place. On le retrouve alors assis sur le toit d'un camion, haranguant la foule et donnant un peu d'amour à des nostalgiques de l'âge d'or du Napoli.