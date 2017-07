Maradona au match pour Infantino

HL

Vacances sportives. Diego Maradona rejoindra la Suisse, ce vendredi, pour participer au «» . Tel est le nom donné au match qui aura lieu à Brigue, en l'honneur de Gianni Infantino.Une palanquée de légendes ont répondu présentes à ce rendez-vous. Parmi elles, les Italiens Del Piero, Maldini et Gattuso ou encore le Croate Zvonimir Boban mais aussi l'ancien Barcelonais Deco et l'ancien Monégasque David Trezeguet . Du beau monde en perspective pour une rencontre qui a donc pour but de rendre hommage à l'action du président de la FIFA.Il s'agit en réalité d'une vieille pratique remise au goût du jour. Laorganisait déjà, chaque année, un match en l'honneur du président déchu.À la FIFA, les hommes changent mais les pratiques persistent.