Maputor für Leipzig !

À l’image de sa progression, le RB Leipzig trouve désormais des supporters sur la terre entière. Et l’Afrique ne fait pas exception puisqu'en 2017, un fan-club des Roten Bullen a été fondé à Maputo, la capitale du Mozambique. Un lieu qui ne doit rien au hasard et fait écho à des liens tissés à l'époque de l’ex-RDA, où des Mozambicains officiaient comme travailleurs invités au nom de l’amitié socialiste internationale.

De l’usine au stade

Étrangers dans leur propre pays

Se souvenir des jours heureux

Par Julien Duez

Propos de Roland Hohberg et Julio Fazal Lakha recueillis par JD.

En 1975, le Mozambique obtient son indépendance du Portugal au terme d’une guerre civile opposant le Front de libération nationale au pouvoir lusitanien. À la tête du FRELIMO, un certain Samora Machel, un ancien infirmier qui installe un régime marxiste à la tête du pays, avant d’entamer des rapprochements avec l’Union soviétique et ses alliés. Parmi eux, la République démocratique allemande (RDA), dont le dirigeant Erich Honecker effectue un voyage officiel à Maputo en 1979. Lors de leur rencontre dans la capitale, Machel et Honecker signent un accord de partenariat pour envoyer des travailleurs mozambicains en RDA afin de renforcer la main-d’œuvre locale en échange de devises qui doivent servir au développement du pays. Au total, ils sont 15 000 à tenter une aventure qui se terminera bien mal lors de la réunification allemande en 1990.Roland Hohberg, lui, n’a eu l’autorisation de quitter la RDA qu’en 1990, après la réunification de cette dernière avec la RFA. Natif de Saxe-Anhalt, il assiste au triomphe du FC Magdebourg en C2 en 1974, le seul titre européen remporté par un club est-allemand. Puis il achève une formation de technicien nucléaire qui l’envoie à Greifswald, la ville de naissance de Toni Kroos , dans le nord du pays. «» Après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, les perspectives professionnelles de Roland s’amenuisent et il commence à passer du temps à Leipzig, là où commence la révolution pacifique qui mènera à la chute du régime est-allemand.Dans le quartier de Connewitz, il entre pour la première fois au contact de travailleurs invités, qui vivent le plus souvent parqués dans des ghettos proches de leur usine et à l’écart de la population locale, laquelle réagit souvent mal à la présence de ces frères socialistes à la peau sombre. Parmi les activités qui les aident à rompre avec le quotidien, le football apparaît comme une évidence. Julio Fazal Lakha, qui a passé dix ans en RDA, d’abord comme peintre en bâtiment puis ouvrier dans l’industrie automobile, en garde un souvenir particulièrement marquant : «» , confie l’un des 80 000 spectateurs qui virent le Lok tenir tête aux Italiens en arrachant le match nul (1-1).En 1990, tout bascule. La faillite massive que connaît l’industrie est-allemande oblige les travailleurs mozambicains à rentrer dans leur pays. Problème : ils sont complètement désargentés. Pendant leur séjour en Allemagne, la RDA envoyait 60% de leur salaire à Maputo, afin de financer, entre autres, la création d’un système de sécurité sociale. Le reste doit ensuite leur être reversé. Mais l’argent, on parle d’environ trente-six millions de dollars, a disparu. Dur retour au pays pour ces travailleurs qui doivent parfois laisser une femme et des enfants derrière eux en Allemagne. Julio par exemple, en a deux qu’il n’a jamais revus. Depuis, ceux que l’on surnomme les, une cacographie de l’expression, se battent au quotidien pour retrouver leur trace et percevoir leur dû. En 2004, l'opinion publique les redécouvrent lorsqu'ils occupent l’ambassade allemande de Maputo, accusée d'entraver leur quête de justice, pendant quatre jours. Depuis, leurs manifestations se tiennent chaque semaine.Pour ne pas perdre complètement pied, il existe des instituts culturels germano-mozambicains où lespeuvent se retrouver entre eux, lire le journal ou regarder la télévision en allemand et avoir accès à Internet pour rechercher leur famille. Roland Hohberger gère l’un d’entre eux : l’(ICMA), qui existe depuis 2003. Comme les travailleurs invités, Roland a aussi quitté la RDA en 1990, mais pour des raisons différentes : «» Et si l’ICMA galère financièrement et logistiquement, Roland n’est jamais à court d’idées pour venir en aide à ses amis. La dernière en date est celle qui l’a rendu célèbre : créer le premier fan-club africain du RB Leipzig, dans un des pays les plus pauvres de la planète.Chez les, le succès est immédiat. «» , explique Julio , âgé aujourd’hui de 56 ans et qui l’apprécie également sur le plan sportif : «» «» , sourit Roland. Entre Leipzig et Maputo, il n’y a qu’une heure de décalage. Les horaires de coups d’envoi ne sont pas un problème, en revanche, trouver un lieu pour se rassembler l’est bien.L’ICMA ne possédant pas de locaux, la diffusion des matchs se fait donc chez Roland, qui vit dans les faubourgs de Maputo. «Madgermanes» , explique le quinquagénaire. Mais il l’assure : «» En attendant que son fan-club soit officiellement reconnu par la direction du club, Roland planche sur les missions annexes de l’association : «MadgermanesDébut mai, Roland s’envolera pour Leipzig afin de suivre le dernier match de son équipe à domicile, là où trente ans plus tôt, il emmenait Julio voir jouer Maradona. Ce sera l’occasion de rencontrer Timo Werner, avec qui il a déjà eu l’occasion de discuter sur Skype, mais également des représentants du club et de la mairie afin de partager son projet avec eux et pourquoi pas, recevoir un petit coup de pouce financier. Une chose est sûre, il aura aussi pour mission de ramener des souvenirs à tous le monde : «