Manquillo signe à Newcastle

1

Some things are just better in black and white. ⚫️⚪️#WelcomeJavier #NUFC pic.twitter.com/uG3GBAkuCl — Newcastle United FC (@NUFC) 21 juillet 2017

NG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Joue-la comme Moukandjo.Après avoir connu la relégation avec Sunderland où il évoluait la saison dernière, Javier Manquillo va rebondir à Newcastle , qui évoluera la saison prochaine en Premier League. L'Espagnol était jusqu'ici la propriété de l' Atlético de Madrid, et coulera des jours heureux sur les bords du Tyne durant les trois prochaines saisons.Prêté successivement à Liverpool Marseille et donc Sunderland Javier Manquillo a disputé la saison dernière vingt rencontres de Premier League. Il évoluera sous les ordres de son compatriote la saison prochaine, Rafael Benítez.Comme quoi, on peut s'appeler Javier et jouer de temps en temps au football.