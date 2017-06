Manolo a retrouvé son tambour grâce à la Marine espagnole

Querido Manolo, la Armada Española ha recuperado tu bombo y deseamos que vuelva a sonar de nuevo apoyando a la Selección @Sefutbol @policia pic.twitter.com/w0OjBtfLjH — Armada Española (@Armada_esp) 8 juin 2017

Tous les moyens ont été mis en oeuvre pour vaincre cette injustice.Supporter emblématique de la» a déclaré mercredi soir le vol de sa tendre grosse caisse. Le larcin avait été perpétré quelques heures seulement avant le coup d'envoi du match opposant son équipe fétiche à la Colombie (2-2), au stade de la Nueva Condomina de Murcie. Le Valencian pensait devoir faire ses adieux à un instrument qui l'accompagne depuis le. Mais c'était sans compter sur l'efficacité des forces de l'ordres du Royaume. Car moins de 24 heures plus tard, la Marine espagnole a annoncé avoir retrouvé «» à Madrid, n'hésitant pas à diffuser l'intervention sur les réseaux sociaux. Sain et sauf, le tambour a été confié à la Fédération espagnole qui restituera à Manolo son bien en main propre.Quand on pense que, chez nous, les autorités ont obligé Clément d'Antibes à se séparer de son coq...