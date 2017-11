Manolas suspendu par la FIFA pour un carton jaune volontaire

Manolas a été suspendu un match par la FIFA pour avoir volontairement pris un jaune face à Chypre. Il manquera le barrage aller. — Football Grec France (@footgrec) 3 novembre 2017

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La définition même d'un coup manqué. Kostas Manolas s'est fait rattraper par la patrouille. Voyant que l'opportunité de jouer les barrages se profilait, le défenseur grec de l' AS Rome a tenté le tout pour le tout pour arriver. Manolas, qui était sous le coup d'une suspension avant de jouer Chypre et Gibraltar , a donc volontairement pris un carton jaune lors de la rencontre face aux Chypriotes. Une manière d'être sûr d'arriver aux barrages sans épée de damoclès au dessus de la tête, en purgeant sa suspension contre la modeste équipe de Gibraltar par la suite. Manque de pot, la FIFA n'a pas trouvé la pratique amusante et a décidé de suspendre le géant d'1m91 pour le match aller des barrages pour la Coupe du Monde 2018 face à la Croatie Une bonne manière de lui dire d'aller se faire voir chez les Grecs.