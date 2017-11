Manfredonia perd un match sur tapis vert en Serie D

Calcio, la linea di fondo campo è sbilenca: il Manfredonia perde a tavolino https://t.co/1DK58uEkKJ pic.twitter.com/ymD6qemukV — Contini Marco (@continimarco) 6 novembre 2017

AC

Tel est le cri du cœur des supporters de Manfredonia actuellement. Dans le groupe H de Serie D, le club des Pouilles recevait Gravina ce dimanche. Un match qui n'a pas eu lieu et que pourrait même perdre sur tapis vert le SSD Manfredonia Calcio, à cause d'une ligne de fond toute tordue. On comprend mieux le désarroi des supporters après avoir vu la photo.Une mauvaise nouvelle dont n'avait absolument pas besoin Manfredonia, avant-dernier du classement.Et si c'était le terrain la vraie raison de ce début de saison raté ?