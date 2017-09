Mandžukić domine la Viola

41

Des faux espoirs, encore des faux espoirs.On joue la 65minute lorsque Blaise Matuidi fait les extérieurs du périphérique florentin. Au coude-à-coude avec Milan Badelj , l'ancien Parisien se démène pour rentrer dans la surface de réparation. Soudain, il s'écroule : penalty. Mais quelques secondes plus tard, l'arbitre se rétracte et sort le joker de l'arbitrage vidéo. Après visionnage des ralentis, Daniele Doveri accorde finalement un coup franc devant l'entrée de la surface, et comme en signe de compensation, il adresse un deuxième carton jaune synonyme d'expulsion au milieu de la Fiorentina . De toute façon, la Juve avait déjà fait le plus dur.Après une première période sans réelles étincelles, c'est Mario Mandžukić qui fait parler la poudre au retour des vestiaires en reprenant d'une tête plongeante un centre de Cuadrado. À onze contre dix, la Juve ne sera ensuite plus inquiétée. 1-0, victoire méritée desRemplacé à un quart d'heure de la fin, Paulo Dybala n'a pas participé au spectacle. Pour revenir plus fort au Juventus Stadium lors du derby de Turin samedi soir ?