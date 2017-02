Mandorlini nouveau coach du Genoa

0

Perdre un match, d'accord. Perdre un match 5-0, éventuellement. Perdre un match 5-0 contre le dernier du classement qui n'avait encore pas gagné le moindre match cette saison, c'est trop.La défaite 5-0 sur la pelouse de Pescara a été fatale à Ivan Jurić. Le coach du Genoa est viré après 25 journées de bons et loyaux services. Son bilan : six victoires, sept nuls et douze défaites (dont trois sur les trois derniers matchs). Le Genoa pointe ainsi à la 16place du classement, avec un matelas confortable de onze points d'avance sur la zone rouge.Jurić sera remplacé dès cette semaine par Andrea Mandorlini , l'ancien coach du Hellas Vérone . La fin de saison dus'annonce toutefois plutôt morose : pratiquement assuré du maintien, le Genoa n'a plus aucune chance de se qualifier pour une compétition européenne.Ils vont être excitants, ces trois prochains mois.