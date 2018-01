Mandjeck revient à Metz, Brian Fernández en repart

9

#Mercato C'est officiel, @GeorgesMandjeck est de retour chez les #Grenats ! Le milieu camerounais est prêté jusqu'à la fin de la saison par le @ACSparta_CZ ! https://t.co/cPZF2GyjBj pic.twitter.com/6zOFjHmUVW — FC Metz ☨ (@FCMetz) 11 janvier 2018

MR

À défaut de Cheick Diabaté, les Messins rapatrient un des hommes forts de la saison dernière.Parti cet été de Metz pour tenter sa chance au Sparta Prague , Mandjeck est déjà de retour en prêt en Lorraine. Le milieu camerounais de 29 ans «» . Georges Mandjeck était arrivé à Metz en 2015 et a inscrit l'année dernière le premier but de la victoire à Lille lors de la 36journée permettant aux Lorrains d’assurer leur maintien dans l’élite.Dans le sens des départs, c'est Brian Fernández qui fait déjà ses bagages. Le prêt du joueur argentin, qui effectuait sa première expérience en Europe et se relançait après une histoire de drogue, a été stoppé prématurément. N'ayant pas convaincu, il retourne donc illico à l'Union la Calera SADP, au Chili Un jour, deux destins.