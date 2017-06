Mandanda s'éloigne de l'OM

HL

Rejeté par son propre foyer. Steve Mandanda , qui aimerait retrouver le Vélodrome et surtout du temps de jeu, voit la piste olympienne se compliquer. Les dirigeants marseillais ne sont effectivement pas disposés à payer l'indemnité réclamée par son club de Crystal Palace . L'équipe de Selhurst Park réclame huit millions d'euros pour un joueur arrivé gratuitement il y un an et qui n'a disputé que neuf rencontres en Angleterre . Les négociations sont au point mort, rapportePourtant, les décideurs phocéens étaient parvenus à un accord, en février dernier, avec le gardien international sur la base d'un contrat de trois ans, plus une année en option. Le montant du transfert a refroidi l'enthousiasme du président Eyraud.L' Olympique de Marseille pourrait finalement se rabattre sur un autre ancien pensionnaire de la Ligue 1 en la personne de Guillermo Ochoa