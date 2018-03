Mandanda, profession thermomètre

Décisif à Toulouse dimanche dernier et cadre au-dessus de la mêlée depuis son retour à l'OM l'été dernier, Steve Mandanda confirme à 32 ans qu'il est encore le repère de la bonne santé du club marseillais.

Marseille Lyon Ligue 1 Diffusion sur

« L'homme du match ? Quand même, c'est moi ! »

Le but qu'il ne doit jamais prendre

L'arrêt d'une vie

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il paraît que le temps passe vite, surtout dans le foot, et peut-être au Vélodrome plus qu’ailleurs. Il paraît aussi qu’à 32 ans, Steve Mandanda venait de toucher le fond du bocal façon Shurik’n entre les lignes de: sur un banc, sans rien, ou pas grand-chose, à faire. C’était l’Angleterre, Crystal Palace, et un rêve de gosse qui explose en vol. De cette expérience, Mandanda disait en décembre à: «(...)» Et l’ancien boxeur est revenu, sur la pointe des pieds, dans un club où il était quoi qu’il arrive déjà une légende, attaquant dans la foulée le treizième round de sa carrière pro. Confirmation : Jérémie Guez avait prévenu, il n’y a bien «» .Dimanche dernier, à Toulouse, où l’OM a regoûté à la victoire en Ligue 1 (2-1) après une branlée reçue au Parc (0-3) et un nul heureux contre Nantes (1-1) au Vélodrome, Steve Mandanda a ainsi débarqué en zone mixte et s’est marré : «» Un peu plus loin, toujours au Stadium, Rudi Garcia n’a pas dit autre chose : «» À Marseille, c’est devenu un vieux réflexe : prendre la température de l’OM revient souvent à regarder les performances d’un mec qui pèse près de 480 matchs avec le club. Mandanda, lui, fait du Mandanda : il profite de l’instant, cultive son jardin et entretient, sur le terrain, une image qu’il espère similaire «» Dans ce cadre, il ne change pas et semble même s’être élevé depuis son retour à Marseille l’été dernier, comme s’il souhaitait être la couverture de survie d’un groupe qui dépasse largement les espoirs initiaux des dirigeants. Dimanche soir, en cas de victoire au Vélodrome, l’OM peut mettre l’OL à huit points et conforter sa place sur la boîte, quelques jours après s’être qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa.Tiens, Lyon. Un vieux souvenir : en novembre 2009, à Gerland, on assiste à un bordel sans vainqueur (5-5) entre l’OL et l’OM. Le lendemain, Steve Mandanda file en équipe de France, Raymond Domenech l’attend et lui annonce qu’Hugo Lloris, auteur d’une boulette énorme au milieu du choc de la veille, sera titulaire pour le barrage en Irlande. «(...)» , racontait Mandanda toujours en décembre, toujours à. Depuis, le bonhomme a «» , accepté la sanction du terrain sans forcément la comprendre, tout en traversant les vestiaires comme les crises, mais a tenu dans le combat de l’âge. À Lyon, toujours, il est pourtant retombé, le 17 décembre dernier (0-2), se trouant sur un coup franc lointain de Fekir. Sa réaction ? Comme à chacune de ses glissades : «» Garcia, lui, a refusé de l’enfoncer.Car l’entraîneur marseillais a trop de respect pour les institutions et qu’il s’est toujours appuyé sur les totems, partout où il est passé. Puis, Mandanda, c’est un truc à part : une aura naturelle, un caractère qui lui permet de dominer les débats et d’obtenir l’adhésion de tous. Le natif d’Évreux rassemble plus qu’il ne divise. Rappelez-vous qu’en 2010, après le départ de Mamadou Niang à Fernerbahçe, le portier avait été élu par le vestiaire marseillais capitaine sans rien avoir quémandé. Avec Garcia, il a perdu le brassard, le coach refusant de le donner à un gardien, mais est resté une aiguille centrale du système OM où il fait partie du conseil des sages aux côtés de Rolando, Dimitri Payet et Luiz Gustavo. Sur le terrain, ça s’est traduit par des gueulantes, forcément, et des soirées héroïsme comme face à Bilbao ou à Nice durant l’automne. «» , répond un Mandanda qui a retrouvé le calme dans la tempête et qui retrouvera la semaine prochaine Clairefontaine, seule béquille de sa carrière. Et ce, alors qu’Hugo Lloris n’est pas forcément meilleur que lui. Plus qu’une histoire de temps. Reste une envie, lâchée il y a quelques mois : «