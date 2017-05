Mancini va entraîner le Zénith

TP

Retour à la compétition.Selon plusieurs médias italiens et russes, Roberto Mancini sera le nouvel entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg. Il devrait être nommé dans les prochaines heures. Le club russe est à la recherche d'un coach depuis le limogeage de Mircea Lucescu.Mancini n'a plus entraîné depuis un an et son départ de l'Inter. En Russie, il devrait gagner entre cinq et six millions d'euros par an et sera assisté comme toujours par son gars sûr, Fausto Salsano.Robertov Mancinienko.