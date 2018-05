Mancini tout près de la Nazionale

1

MA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le temps passe et Roberto Mancini est chaque jour un peu plus favori pour devenir le prochain sélectionneur de l' Italie Après le récent refus de Carlo Ancelotti , la fédération italienne devrait bien se tourner vers Roberto Mancini . L'officialisation ne serait plus qu'une question de temps, selon plusieurs médias italiens.Selon Sky Sport, l'actuel entraîneur du Zenith Saint-Pétersbourg a trouvé un accord avec la fédération pour prendre la tête de la. L'ancien coach de l' Inter et de Manchester City a rencontré lundi à Rome Alessandro Costacurta et Gabriele Oriali , respectivement commissaire de la fédération et manager de l'équipe nationale. La prise de fonction de Mancini devrait avoir lieu dès la fin de saison et il devrait connaître sa grande première sur le banc le 28 mai face à l' Arabie Saoudite Dans la foulée, les Italiens s'envoleront... en vacances.