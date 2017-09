Manchester United veut renforcer la sécurité de son centre d’entraînement

JE

Le club anglais pense à faire construire une « barrière en acier » autour de son centre d'entrainement de Carrington, renommé « Aon Training Complex » suite au contrat de naming avec la compagnie d'assurance britannique. De fait, le club souhaiterait protéger les siens – joueurs et staff – d’une possible attaque à la voiture bélier.Lesont soumis des plans comprenant notamment bornes, barrières automatiques et un mur d’acier d’une hauteur de trois mètres. Ces derniers mois, la prudence était de mise du côté d’Old Trafford, où les mesures de sécurité ont été drastiquement augmentées à la suite de l’attentat de Manchester.Mieux vaut prévenir que guérir.