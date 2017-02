Manchester United tout en douleur

0

Sur les neuf dernières saisons qu'il a disputées en Premier League, Danny Graham n'a planté que 18 buts. Du coup, recevoir Manchester United alors qu'il se bat dans les tréfonds de la Championship avec Blackburn Rovers ne peut que constituer une source de motivation pour le gaillard de 31 ans.À bout portant, il crucifie donc les Mancuniens après seulement dix-sept minutes de jeu, laissant l'équipe remaniée des Red Devils (Romero, Lingard ou Rashford) avec une mission un peu plus compliquée que ce qu'ils pensaient au moment de se déplacer à l'Ewood Park.Heureusement, Man U peut encore compter sur les talents de son Rashford... et de sa reconversion offensive. Alors que les Rovers sont en phase offensive, Romero récupère le cuir et en trois-quatre passes, Marcus se retrouve seul face au but et rétablit l'égalité (1-1, 17). En fin de deuxième période, alors qu'il a remplacé Martial depuis quelques minutes, Ibrahimovic est complètement isolé par Pogba, se fait offrir de longues secondes pour contrôler le ballon et l'envoyer finalement au fond des filets (1-2, 75). Man U est au tour suivant.