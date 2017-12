Manchester United tient son rang face à WBA

391

West Bromwich Albion (4-3-3) : Foster – Nyom, Hegazy, Evans, Gibbs – Livermore, Jacob (Barry, 46e), Krychowiak (Brunt, 72e) – Burke (Rodríguez, 64e), Rondón, McClean. Entraîneur : Alan Pardew.

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Valencia (Rojo, 66e), Smalling, Jones, Young – Herrera, Matić – Lingard (McTominay, 86e), Mata, Rashford (Martial 79e) – Lukaku. Entraîneur : José Mourinho.

Non, Manchester United n’est pas qu'une équipe défensive.Critiqué pour avoir garer son bus en plein milieu du derby perdu contre Manchester City (1-2), José Mourinho a une nouvelle fois prouvé qu’il pouvait faire bien jouer son équipe, qui possède la deuxième meilleure attaque de Premier League avec trente-neuf buts inscrits.Face à un West Bromwich Albion incapable de remporter la moindre rencontre en Premier League depuis le 19 août dernier, lesont très vite accaparé le cuir pour tenter de forcer le verrou WBA . Une mission idéale pour Romelu Lukaku , qui profite d’un caviar de Marcus Rashford pour casser le moral de son ex en ouvrant le score d’un joli coup de tête (0-1, 27), avant que Jesse Lingard ne double la marque d’une merveille de frappe croisée (0-2, 35). Auteur d’une première période sérieuse, Manchester United va se mettre à reculer durant le second acte et West Bromwich Albion en profite pour revenir dans la partie grâce à un Gareth Barry dans la peau d'un vieux renard des surfaces (1-2, 77). Une première alerte qui décide United à fermer la boutique, contrôler la fin de match, et laisser sa défense assumer son statut de meilleure de Premier League.Une victoire qui permet auxde conforter leur seconde place en championnat derrière leurs colocataires en bleu ciel.