Manchester United se paie Hull à l'usure

Manchester United 2-0 Hull City

Manchester peut-il enchaîner un 15match sans défaite ? Rooney va-t-il marquer son 250but de Marco Silva est-il meilleur que José Mourinho Tant de questions taraudent le coup d'envoi de la demi-finale aller de League Cup. Les, eux, font dans la certitude : pour gagner, il faut être maître – de l'espace, du ballon, du temps. Alors ils font le siège des buts de Jakupović 90 minutes durant. Sauf que, pendant près d'une heure, la stratégie reste inefficace. La faute à un pilonnage intermittent et, surtout, imprécis. En première période, les offensives penchent clairement à gauche, mais ni Rashford, ni Rooney, ni Mkhitaryan n'ébranlent la cité de Hull.La technique de la diversion ? C'est évidemment de la droite que vient l'ouverture peu avant l'heure de jeu, quand Mata conclut un mouvement initié par Pogba, prolongé par Valencia, et relayé par Mkhitaryan. Dans la foulée, Pogba touche le poteau sur coup franc et Fellaini remplace Mata. Une bonne idée de Mourinho, puisque la touffe belge achève les visiteurs dans les dernières minutes et donne par là un score reflétant plus justement l'histoire du match.Et Hull dans tout ça ? Une tête sur le poteau en première période de Diomandé. Hors jeu. Ça sent plus le Championship que la finale de League Cup pour les