Manchester United s'offre un jeune Belge

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le mercato mancunien continue.Après l'arrivée de Lindelhöf, c'est un illustre inconnu de seize ans qui vient de s'engager avec les. Largie Ramazani, passé par Anderlecht, a signé quatre à Man U. Un contrat d'un an d'abord puisqu'il est mineur, qui sera automatiquement prolongé à ses dix-sept ans.Né en 2001, le jeune numéro 10 belge avait rejoint l'Angleterre et Charlton dès ses douze printemps. Il est considéré par la presse belge comme l'un des plus grands talents de sa génération. Pour le moment, Ramazani évoluera avec les U18 d'Andy Cole, avant d'intégrer la réserve l'an prochain. Un joli coup pour United, puisque que Chelsea, Arsenal, Fulham, West Ham, Tottenham, Manchester City ou encore Brighton suivaient le joueur. Rien que ça.