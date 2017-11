Manchester United prend un bain de jouvence à Watford

Watford (3-4-3) : Gomes - Mariappa, Kabasele, Prödl - Kiko, Cleverley, Doucouré, Zeegelaar - Hughes, Gray, Richarlison. Entraîneur : Marco Silva

Manchester United (3-4-3) : De Gea – Rojo, Smalling, Lindelöf – Young, Matić, Pogba, Valencia – Martial, Lukaku, Lingard. Entraîneur : José Mourinho

La jeunesse, ça vous gagne.Ashley sera toujours Young. Même si ses débuts à Watford remontent à 2003. Même si, à 32 ans, il a plutôt sa carrière derrière lui – mais pas forcément les meilleurs moments. Après son retour chez les, celui qui a mis tout le monde d'accord au poste de piston gauche de la machine mancunienne s'est rappelé au bon souvenir des. Alors que Watford dominait les débats, Young vient conclure la première incursion des, initiée par Lukaku et prolongée par Lingard. Le contrôle est génial, la frappe puissante et précise, mais le plus beau n'est pas encore arrivé... Six minutes plus tard, Pogba obtient le coup franc, s'écarte et laisse Ashley faire le reste : le ballon enroulé des 25 mètres vient saluer la lucarne d'un Gomes pantois. Et quand Martial met au fond une remise de Lukaku, on se dit que United a plié l'affaire en à peine plus de dix minutes.Sauf que la barre de Richarlison , juste avant la pause, aurait dû mettre la puce à l'oreille du Mou : la décontraction guettait ses hommes, un relâchement coupable face à un club qui réussit son meilleur début dans l'élite depuis 35 ans. Richarlison, Cleverley ou Doucouré ne lâchent rien et ne sont pas loin de voir leurs efforts récompensés : un pour Deeney, sur un penalty concédé par Rojo, deux pour Doucouré, d'un extérieur sur un centre de Carillo, le hold-up est proche. Sauf que le shérif Jesse vient calmer le saloon Vicarage Road : quatre bandits ne suffisent pas, Lingard aligne Gomes et repart avec la victoire. Et l'honneur d'avoir été remplacé par le lion à deux minutes de la fin du temps réglementaire.