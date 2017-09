Manchester United poursuit sur sa lancée

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Valencia, Bailly, Jones, Young – Fellaini, Matić – Mata (Herrera 62e), Mkhitaryan (Smalling 75e), Rashford (Blind 90e+3) – Lukaku



Southampton (4-2-3-1) : Forster – Soares (Ward-Prowse 83e), Yoshida, Hoedt, Bertrand – Romeu, Lemina – Tadić, Davis (Gabbiadini 73e), Redmond – Long (Austin 83e)

» C’est une promesse à laquelle il tient, et José Mourinho est en passe de la matérialiser en ce début de saison de Premier League. En déplacement au St Mary’s Stadium ce samedi, Manchester United s’est imposé avec autorité, mais sans fanfaronner contre Southampton (1-0) pour signer son cinquième succès.À l’image de leurs premières sorties en championnat, lesont fait preuve d’un pragmatisme inébranlable. Si Redmond donne d’entrée un léger frisson à De Gea (10), Lukaku – alias l’homme à la prétendue verge de soixante centimètres – se montre plus adroit que l’Anglais et ouvre la marque après un ballon relâché par Foster sur l’une de ses têtes. La sixième réalisation en autant de journées de l’international belge, devenant au passage le premier joueur à faire trembler les filets dans l’écrin desavec trois clubs différents (West Brom, Everton et Manchester United ). L’ouverture du score acquise permet aux partenaires du capitaine Antonio Valencia de dicter le rythme et de gérer les débats avec maîtrise jusqu'à la pause.Moins souverains au retour des vestiaires, les Mancuniens laissent davantage le cuir aux coéquipiers de Mario Lemina qui poussent. Redmond s’essaie à la frappe (57), mais c’est Romeu qui se montre le plus insistant avec trois occasions très chaudes devant les cages de De Gea (51, 67, 78). En vain.Avec cette nouvelle victoire, United poursuit son début d’exercice immaculé et reste co-leader aux côtés de son rival honni qu'est City. Vivement le 9 décembre pour un derby qui s’annonce déjà incandescent.