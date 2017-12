Manchester United ne voudrait plus d’Antoine Griezmann

708

Petit frissonnement dans le feuilleton du transfert d’ Antoine Griezmann Rappelez-vous : l’été dernier, le Français était annoncé avec insistance du côté de Manchester United . Finalement, il avait décidé de rester à l’ Atlético de Madrid, alors interdit de transfert pour une saison. Depuis quelques semaines, c’est le Barça qui ferait le forcing pour attirer l’attaquant desl’été prochain.Et Manchester United , du coup ? Eh bien, d’après le journal espagnol, lesauraient tout simplement décidé d’abandonner la piste menant à Griezmann. Pourquoi ? Les Mancuniens ne seraient plus disposés à mettre une telle somme – environ 100 millions d’euros – pour le recruter. À cause de ses performances en ce début de saison ? À cause de son âge ? À cause de ses coiffures ? Nul ne sait, mais ce qui est sûr, c’est que la voie est libre pour le Barça Mais tout n’est pas si simple... Les Catalans cherchent avant tout à faire venir Philippe Coutinho dès cet hiver, pour une somme qui devrait largement dépasser les 100 millions d’euros. Ils devraient également enregistrer le retour d’Ousmane Dembélé, qui leur a coûté bonbon aussi, dès le mois de janvier. Dès lors, deux questions se posent :1 – Le FC Barcelone pourrait-il se permettre d’acheter deux joueurs offensifs à 100 millions et plus en quelques mois ?2 – Entre Messi, Suárez, Dembélé et éventuellement Coutinho, comment intégrer Griezmann tactiquement ?Finalement, ce n’était pas si mal Manchester United comme destination, non ?