Manchester United met un coup de pioche à Newcastle

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Young, Smalling, Lindelöf, Valencia – Matić, Pogba (Fellaini, 70e) – Martial (Ibrahimović, 77e), Mata (Herrera, 83e), Rashford – Lukaku. Entraîneur : José Mourinho

Newcastle (4-4-2) : Elliot – Manquillo, Lejeune, Clark, Yedlin – Murphy, Shelvey, Hayden, Ritchie (Aarons, 66e) – Joselu (Mitrović, 72e), Gayle (Diamé, 77e). Entraîneur : Rafael Benítez

Timides dans un premier temps et surpris par l’ouverture du score de Newcastle , lessont peu à peu montés en puissance pour renverser lesLa tête haute et la crête rouge parfaitement dessinée, Paul Pogba faisait son grand retour sous les couleurs de Manchester United , lui qui était absent depuis le 12 septembre. Sur le banc mancunien, un autre grand revenant : Zlatan Ibrahimović. Pas de quoi effrayer lespour autant. Dès la 14minute, Dwight Gayle fait taire Old Trafford. Un beau mouvement des hommes de Benítez, un grand écart de Lindelöf qui glisse dans sa surface et l’attaquant ajuste De Gea d’une frappe qui touche le poteau avant de rentrer. Quelques minutes plus tard, celle de Murphy ne viendra que flirter avec le montant du gardien espagnol.Heureusement pour les Paul Pogba est un homme plus direct. Mieux qu’un simple flirt, Pogboum offre une danse à Murphy sur le côté droit avant de centrer. Martial monte plus haut que tout le monde et marque de la tête. Mais len’est pas le seul roi des airs. Juste avant la mi-temps, c’est Smalling qui remet les Mancuniens devant sur un centre d’ Ashley Young Manchester United n'a plus qu'à dérouler. Paul Pogba ajoute un but à ses stats pour son retour triomphant, tandis que Lukaku reprend un peu confiance après être resté muet pendant cinq journées de Premier League. De quoi faire vibrer Old Trafford, qui en garde tout de même sous le coude pour l'entrée de Zlatan Ibrahimović, ovationné pour ses premières prises de balle de la saison et à deux doigts d'inscrire un but zlatanesque sur un ciseau acrobatique.Grâce à cette démonstration et une sixième victoire en autant de matchs à domicile, lesreprennent la deuxième place du championnat, derrière le voisin Manchester City