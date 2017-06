Manchester United évalué à 3 milliards d'euros

AS

Même en gagnant à l'Euro Millions dix fois de suite, vous ne pourrez jamais vous payer Manchester United Chaque année, le cabinet d'audit KPMG estime la valeur des 32 plus gros clubs européens. Manchester United, deuxième l'année dernière, prend la place du Real Madrid et dépasse la barre des trois milliards d'euros avec une estimation de 3,095 milliards. Le Real, le FC Barcelone , le Bayern Munich et Manchester City complètent le top 5.Le PSG , malgré une augmentation de 18% par rapport à l'année précédente et une évaluation à 998 millions d'euros, sort du top 10 au profit de Tottenham Lyon est 24et connaît la plus grosse progression (71%) des clubs évalués grâce au nouveau stade et l'arrivée de nouveaux investisseurs dans le capital. L'OM est 32tandis que Monaco ne fait plus partie du classement.Le cabinet d'audit se base sur cinq critères pour faire son étude : la rentabilité du club, sa popularité sur les réseaux sociaux, le potentiel sportif, les droits TV et la propriété ou non du stade.Comme toute étude, ces données sont à relativiser, puisque la valeur de joueurs sur Transfermarkt est retenue dans le potentiel sportif. Sachant que sur le site allemand, Kylian Mbappé est aujourd'hui estimé à 10 millions d'euros...