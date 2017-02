Manchester United est le club le plus populaire en Chine

1

À défaut de gagner des titres européens, les clubs anglais ont la cote sur les réseaux sociaux chinois.Selon la sixième édition de la, l'étude qui analyse l'influence des clubs européens en Chine à travers l'activité sur les plateformes WeChat et Weibo, mais aussi les streamings en live et les audiences des sites des clubs, c'est Manchester United qui est le club le plus suivi au pays de Xi Jinping, grâce notamment à leur tournée asiatique de cet été. Dans le top 5, quatre sont britanniques : Arsenal et Liverpool se partagent la troisième place, tandis que Manchester City est cinquième. Seul le Bayern , deuxième club le plus influent, vient s'insérer dans cetteanglaise. Les Bavarois menaient d'ailleurs ce classement lors de l'étude l'année dernière.Si les clubs anglais trustent la quasi-totalité de ce top 5, c'est bel et bien la Bundesliga qui reste le championnat le plus suivi en Chine , totalisant 500 millions de fans. Suivent, dans l'ordre, la Premier League, la Liga et la Serie A. Ce succès teuton est le résultat de plusieurs campagnes menées par la Fédération allemande. «, a expliqué David Hornby, directeur des sports à, l'auteur de l'étude.» Le Bayern a par ailleurs déjà prévu de jouer deux matchs en Chine et deux à Singapour cet été, pour continuer à conquérir le marché asiatique.Le football est un sport qui se joue aussi sur les réseaux sociaux, et à la fin, ce sont encore les Allemands qui gagnent.