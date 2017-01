Manchester United, club le plus riche du monde

En attendant que les formations chinoises viennent bousculer l'ordre établi, c'est Manchester United qui est devenu le club le plus riche du monde.Et si les 105 millions d'euros investis, cet été, sur Paul Pogba le laissaient présager, l'étude Football Money League, publiée chaque année par le cabinet de conseil Deloitte, vient de le confirmer. Lesont engrangé 689 millions d'euros de revenus sur la saison 2015/2016. Pour la première fois en plus de dix ans, le Real Madrid n'est pas au sommet de ce classement. Avec 620,1 millions de revenus annuel, lessont même relégués au troisième rang, devancés aussi par le Barça (620,2 millions).Seul club français à rentrer dans le Top 20 , le PSG (520, 9 millions) se classe sixième et perd deux places par rapport à l'an dernier. Sans surprise, l'étude met aussi en valeur la puissance financière de la Premier League, les clubs anglais squattant huit des vingt premières positions du classement.À noter l'absence stupéfiante du Chamois niortais dans le haut de tableau.