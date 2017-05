Manchester United assiège Vigo

Grâce à une fulgurance de Marcus Rashford, Manchester United prend une bonne option pour la qualification vers la finale de C3 avec une précieuse victoire à Vigo (1-0). Reste encore à valider son ticket pour Stockholm à la maison.

Le nez long comme son aîné, et un culot digne d’une future grande star du football de demain. Certes, Marcus Rashford n’est pas Zlatan Ibrahimović. Pas le même palmarès, pas la même grande gueule et pas de cou aussi gros que la cuisse d’un être humain normalement constitué. Reste que le grand espoir du football anglais a rendu un très grand service à Manchester United ce soir. D’un coup franc frappé à la perfection, le gamin de 19 piges a ouvert le score à Vigo et laisse désormais son club dans une position confortable avant le match retour à Old Trafford dans une semaine. MU s’inquiétait d’avoir perdu son géant suédois pour la fin de saison, que l'institution se rassure. Sa pépite de Wythenshawe possédait les épaules du pompier de service pour doucher les attentes du Celta Vigo Shaw blessé, les deux buffles Rojo et Smalling écartés des places de titulaires, la défense mancunienne concoctée par José Mourinho tâtonne en début de rencontre. Loin d’être aveugle, Daley Blind prend son rôle de leader à cœur, sans parvenir à calmer les ardeurs locales. Esseulé après un bon centre en profondeur de Radoja, Daniel Wass croise trop sa tête, mais fait passer le premier frisson de la soirée sur l’échine des. Plus concerné, le collectif de Toto Berizzo prend la possession du ballon, laissant auxde minces opportunités en contre. De quoi suffire à la perle Marcus Rashford , dont la frappe limpide est repoussée d’une main de maître par Sergio Álvarez Après une introduction très rythmée, la rencontre bascule dans un jeu de regard, afin de savoir laquelle des deux formations possède la plus grosse faculté mentale pour gérer les périodes creuses. Créateur à la technique suave, Paul Pogba enchaîne grand pont et passe en profondeur pour Henrik Mkhitaryan, mais Álvarez laisse traîner sa jambe pour empêcher le but.cinq minutes plus tard, où Jesse Lingard voit sa tentative échouer sur le dernier rempart galicien. La barbe épaisse et maillot vert d’écolo sur les épaules, le portier trottine vers son vestiaire à la fin du premier acte, heureux d’avoir protégé son environnement.Pris dans la tenaille anglaise, le Celta souffre à nouveau dès la reprise face à l’intensité proposée par son adversaire dans les duels. Malgré cela, l’épaule de Iago Aspas manque le cadre de peu et les débats s’équilibrent à nouveau. La grosse touffe de Fellaini s’hérisse même quand Pione Sisto oblige Romero à la claquette salvatrice. À la suite d'une première sortie de son banc de touche, le Mou se rappelle au bon souvenir du football espagnol en récoltant quelques quolibets de la part du Bala ídos. Des noms d’oiseau, Rashford en récoltera aussi un paquet au moment de sa lente sortie du terrain, après avoir fait fermer la bouche de tout le stade sur un éclair de génie. Au retour, le Théâtre des Rêves pourra admirer son crack terminer le job. Ce serait, une fois de plus, la marque des grands.