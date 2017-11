Manchester United a trouvé un sponsor pour ses machines à café

1

La folie des sponsors ne s’arrête plus à Manchester United . Les club mancunien a signé ce lundi ce qu'il présente comme son «» , avec l’entreprise allemande Melitta. «» , d’après un communiqué du club, l’entreprise allemande va pouvoir installer des centaines de machines à café à Old Trafford «» . Le directeur marketing Richard Arnold a difficilement tenté de justifier le partenariat en expliquant que «» De leur côté, Romelu Lukaku et ses coéquipiers ont eu la chance de poser tout sourire devant les fameuses machines.Manchester compte désormais cinquante-quatre sponsors officiels, rien que ça. Parmi tout ce beau monde, on peut compter une entreprise d’oreillers et de matelas, une cave à vins ou encore une firme de boissons gazeuses nigérianes.